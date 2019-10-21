Около половины работодателей заявили об увеличении числа сотрудников в 2019 году

Почти каждая десятая компания планирует сокращение персонала в 2020 году, при этом работодатели говорят о росте окладов.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании HeadHunter, в котором приняли участие около 150 российских работодателей.

Отмечается, что такой показатель можно считать весьма позитивным: в прошлом году о таких планах говорили в каждой пятой организации.

Согласно результатам опроса, всего 19% работодателей сократили численность персонала в 2019 году, в то время как 49% увеличили шатат сотрудников. По данным исследователей, в 43% предприятий оклады сотрудников выросли, в 53% – остались на том же уровне, в 1% – сократились.

В Минтруде рассказали, что рынок занятости в данный момент пребывает в стабильном состоянии: компании заявили в службы занятости 1,7 миллиона вакансий. Минэкономразвития прогнозирует рост реальных заработных плат на 2%, отмечает издание. Между тем безработица, по прогнозам экспертов, сохранится на уровне 2019 года и составит 4,7%.

Большинство компаний (49%) оценивают свое положение на рынке как стабильное. Увеличения численности персонала ожидают 62% работодателей, к сокращениям готовятся лишь 9% опрошенных. Увеличить фонда оплаты труда (ФОТ) в следующем году планируют 55% респондентов, уменьшения ФОТ ожидают в 8% компаний. Почти половина работодателей (47%) прогнозирует рост окладов.

По словам специалистов, такая ситуация во многом объясняется тем, что на рынок труда вышло самое малочисленное поколение людей, которые были рождены в 90-е годы. Это вынуждает руководство компаний создавать и расширять кадровый резерв за счет найма молодых специалистов.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Росстат связал увеличение реальных располагаемых доходов россиян с низкой прошлогодней базой и ростом «серых» зарплат.