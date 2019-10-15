Следствие признало, что брошенная в силовика Губайдулиным бутылка была пустой

СК предъявил новое обвинение 26‐летнему IT-специалисту Айдару Губайдулину, кинувшему пластиковую бутылку в полицейского.

Сотуднику компании «Сбербанк Технологии» вменяют часть 1 статьи 318 УК («Применение насилия или угроза применения насилия в отношении представителя власти»), передает «Медиазона». «Те же самые действия по броску бутылки теперь квалифицируются как угроза», – отметил адвокат Губайдулина Максим Пашков.

Ранее программиста, участвовавшего в несанкционированной акции в Москве 27 июля, обвинили в покушении на применение насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, Губайдулин бросил пластиковую бутылку в сторону представителей правоохранительных органов, однако промахнулся. Обвинение настаивало на том, что в ней была вода. Теперь следствие признало, что жидкости в бутылке не было.

В сентябре дело передали в суд, который вернул его в прокуратуру, а Губайдулина отпустили под подписку о невыезде. Он провел в СИЗО больше месяца.