Органика из вечной мерзлоты сможет принести бюджету РФ до 1 млрд рублей

До конца осенней сессии комитет по природным ресурсам внесет в Государственную думу законопроект, регулирующий сбыт останков реликтовых животных, сообщает «Парламентская газета».

Документ усилит госнадзор в первую очередь на территории Якутии, где в результате безработицы увеличилось число мамонтодобытчиков, но налогов с этой деятельности в казну не поступает.

Благодаря новому закону можно будет легализовать поток мамонтовой кости в Китай. Известно, что эти ископаемые в значительной части находятся на территории Северного Ледовитого океана и на островах, относящихся к зоне российского шлейфа.

Продажу палеонтологических останков предлагается организовывать на аукционах, правила которых будут установлены правительством. Предполагается, что благодаря НДС с продажи реликтовых отростков бюджет РФ сможет пополняться примерно на миллиард рублей ежегодно.