Одной из главных причин стресса россияне считают угрозу собственному здоровью

Более трети россиян признались, что находятся в стрессе практически постоянно, практически все знакомы с этим состоянием.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на результаты исследования холдинга «Ромир», доля россиян, постоянно испытывающих стресс, составляет 34%. Подавляющее большинство граждан России (95%) зачвили, что им знакомо стрессовое состояние.

Отмечается, что основным проявлением стресса являются тревожность и беспокойство. На это указали 48% респондентов. Усталость и нарушения сна отметили 47% и 41% опрошенных соответственно.

Выяснилось, что россиянки в случае стресса более охотно делятся переживаниями с близкими людьми – в этом признались 54% опрошенных женщин. Кроме того, для борьбы со стрессом они предпочитают успокоительные препараты (40%).

Мужчины при стрессе говорят с близкими реже (44%). К помощи спорта прибегают 27% мужчин, алкоголя – 25%.

В качестве основных причин стрессовых состояний респонденты назвали угрозу собственному здоровью и здоровью близких, а также сложности в семье.

В опросе, проведенном в октябре, участвовали семь тысяч респондентов.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что, по данным ВЦИОМ, почти каждый десятый россиянин сообщил о пребывании в постоянном стрессе.