Почти каждый десятый россиянин сообщил, что живет в постоянном стрессе

За последние девять лет число жителей России, утверждающих, что они живут в постоянном стрессе, выросло с 3% до 8%.

Это следует из результатов опроса ВЦИОМ, который проводился по телефону среди 1600 человек. При этом доля тех, кто испытывает стресс редко или никогда, с 2010 года также выросла — с 29% до 40%.

Чаше других о попадании в стрессовую ситуацию сообщают женщины (29%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (29%). Мужчины же преимущественно (48%) говорят, что испытывают стресс редко или никогда.

В стрессовых ситуациях 9% опрошенных стараются успокоиться и думать о хорошем, столько же анализируют ситуацию и ищут выход, 7% принимают успокоительное. По 6% стараются снять стресс с помощью спорта или смены обстановки, по 5% предпочитают алкоголь и обсуждение проблемы с близкими.