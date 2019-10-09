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В КС рассмотрят очередное дело о доступе к истории болезни умерших родственников

Общество
18:09, 09 октября 2019

Инцидент со смертью 70-летнего уроженца Кирова, который лечил хронический лимфолейкоз и у себя на родине, и в Израиле, дошел до Конституционного суда.

Инстанция приняла к рассмотрению иск вдовы пациента Риммы Свечниковой, пишет «Коммерсантъ». Она пытается оспорить решения судов, которые запрещают ей получить доступ к медицинским документам своего супруга. У нее есть подозрения, что смерть мужа связана с врачебной ошибкой. В медицинских учреждениях она не может получить доступ к врачебным записям, поскольку это нарушает врачебную тайну пациента. Она распространяется в том числе на умерших людей.

До начала разбирательства КС обратился к Институту права и публичной политики (ИППП) за экспертным заключением. Руководитель ИППП Григорий Вайпан отметил, что разбираемый случай — далеко не единственный. Сейчас закон запрещает допускать кого-либо до медицинских документов умерших граждан даже в том случае, если они дали на то прижизненное согласие. По мнению ИППП, эти условия являются нарушением конституционных прав граждан.

Сейчас получить доступ к частной медкарте можно только в случае угрозы распространения инфекционного заболевания и по запросу правоохранителей.

Доцент кафедры медицинского права Сеченовского университета Юлия Павлова предположила, что проблему можно было бы решить изменением текста письменного согласия пациента на разглашение врачебной тайны родственникам. Она предлагает, чтобы Минздрав дополнил этот документ формулировкой «в том числе после моей смерти».

В 2017 году в Госдуме уже пытались изменить законодательство в этой части, изменив его в сторону презумпции согласия пациента на доступ родственников в его истории болезни после смерти. Однако законопроект был отклонен.

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