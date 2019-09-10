В Кирове судят гематолога за смерть российского пациента в Израиле

В Кирове перенесли на октябрь заседание суда по делу гематолога местного НИИ Дениса Ярыгина. Врача обвиняют в причинении смерти по причине оказания услуг ненадлежащего качества, сообщает портал «Медвестник».

Заявителями по делу выступают дочери погибшего 70-летнего пациента, который поступил в стационар в 2016 году с диагнозом «хронический лимфолейкоз в последней стадии». В феврале 2017 года ему была назначена химиотерапия, но он прервал курс и отправился на консультацию в Израиль. По возвращении в страну мужчина продолжил лечение, но затем снова прервал курс и отправился в зарубежную клинику, где вскоре умер.

Родственницы пациента считают, что их отец погиб из-за некорректно назначенного лечения в российской больнице. Судебно-медицинская экспертиза, проведенная учреждением Минздрава, не выявила причинно-следственной связи между действиями врача и смертью пациента. Но, когда за экспертизу взялись специалисты Минобороны, они установили, что пациенту назначали противопоказанные препараты в завышенных дозах.

Юрист Национального института медицинского права назвал расследование этого дела дефектным уже потому, что в нем изучались только документы из российских медучреждений, хотя пациент параллельно получал услуги в израильской клинике и там же умер.

Доцент кафедры медицинского права Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Юлия Павлова указала на тот факт, что химиотерапия пациенту назначалась комиссиионно, а не конкретным врачом. К тому же для инкриминируемой статьи следствие должно установить, что у сотрудника был умысел в нанесении ущерба.