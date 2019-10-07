Кремль ответил на требование запретить систему видеораспознавания лиц в Москве

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал иск москвички, требующей запретить систему распознавания лиц.

Представитель Кремля отметил, что система хорошо зарекомендовала себя с точки зрения борьбы с преступностью. «Здесь, наверное, достаточно вспомнить, что технология распознавания лиц сейчас максимально широко применяется в подавляющем большинстве стран мира, это система, которая себя зарекомендовала в плане обеспечения безопасности, в плане поимки преступников, предотвращения террористических актов», – цитирует Пескова ТАСС.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что у женщины есть гражданское право обращиться в суд.



Ранее Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия столичных властей, использующих технологию идентификации лиц в городской системе видеонаблюдения. По мнению москвички, это нарушает закон о персональных данных, а также право на частную жизнь.