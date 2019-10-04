Льва Пономарева оштрафовали на 100 тысяч за нарушающий закон об иноагентах пост

Мещанский суд в восьмой раз оштрафовал лидера движения «За права человека» Льва Пономарева по закону об иноагентах.

Как передает «МБХ медиа», штраф в размере 100 тысяч рублей был наложен на правозащитника за отсутствие упоминания о статусе иностранного агента в посте в Facebook. При этом основанием для проведения проверки стало обращение гражданина, чье имя в суде не разгласили «в целях защиты данных».

Издание напоминает, что это уже восьмой штраф Пономареву и его организациям по данной статье. Общая сумма наложенных на правозащитника взысканий при этом достигает 1,5 млн рублей.

Напомним, зимой прошлого года глава организации «За права человека» Лев Пономарев, которому на тот момент было 77 лет, отбыл 16 суток ареста за призыв выйти на акцию «За наших и ваших детей» в защиту фигурантов «пензенского дела» и дела «Нового величия».