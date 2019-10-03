В Москве проверяют информацию о драках 5-классников в "клубе" со ставками

Канал «База» сообщает, что ученики московской школы №97 создали собственный бойцовский клуб, где старшие школьники делали ставки на младших, а победитель получал вознаграждение.

По информации издания, старшие ученик уговаривали детей пятого-шестого классов своей и соседних школ драться друг с другом. Причем из опубликованного на канале видео видно, что в одной из драк участвовали одновременно четыре школьника. Явно выраженных правил в бою не наблюдалось: дети били друг друга ногами и руками, причем активно добивали лежачего противника.

В комментарии РБК директор школы Ирина Мальчевская сначала сказала, что конфликт произошел не на территории школы и во внеучебное времяю. Ссылаясь на неё, пресс-служба департамента образования города Москвы заявила, что никакого бойцовского клуба не было, а произошла лишь драка между двумя пятиклассниками, что находится в противоречии с видео, опубликованным «Базой».

Источник сообщает, что о клубе стало известно после того, как одна из школьниц показала видео отцу. ТАСС приводит данные, что девочка учится в пятом классе.

Пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила ТАСС, что в полиция начала проверку на основании полученного заявления.