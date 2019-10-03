Роскачество провело исследование лапши быстрого приготовления

Эксперты нашли в нескольких марках лапши быстрого приготовления вредные вещества, но при этом подтвердили наличие мяса.

Как сообщается на сайте Роскачества, ни один производитель этой категории продуктов не может претендовать на российский Знак качества.

Так, в лапше марок «Золотистая жатва», «Роллтон», «Моя цена» и «БигЛанч» были найдены следы регулятора роста растений. В продукции «БигЛанч» также был найден пестицид бифентрин. У восьми производителей Роскачество обнаружило следы охратоксина А, у пяти – следы микотоксина зеараленон. Также подтвердилось, что в лапше быстрого приготовления слишком много соли.

«Пестициды и регулятор роста растений в следовых количествах могли попасть в лапшу только через основное сырье – муку», – отмечается в сообщении Роскачества.

Не оправдались опасения потребителей насчет переизбытка глутамата натрия. Так, при допустимых 10 г/кг больше всего глутамата натрия выявлено в продукте BigBon (3,48 г/кг), меньше всего – в лапше «Каждый день» (0,69 г/кг). Не подтвердились страхи о том, что производители не указывают в составе лапши сою и используют синтетические красители.

Исследователи выяснили, что качество растительного масла, которое используется производителями лапши, в целом соответствует требованиям стандарта Роскачества, хотя в ряде случаев все же оставляет желать лучшего. Также эксперты обнаружили, что в состав лапши «Анаком», «БигЛанч», «Вермишель», «Доширак», «Роллтон» и «BigBon» действительно входит заявленное мясо курицы либо фарш.