Кабмин раскритиковал предложение о новых льготах на препараты из списка ЖНВЛП

Депутаты ГД фракции «Справедливая Россия» выступили с законодательной инициативой, которая предлагает введение субсидии для тех граждан, у которых более 10% бюджета уходит на покупку лекарств из перечня жизненно необходимых препаратов, сообщает «Парламентская газета».

Также депутаты предлагают дополнительные гарантии по лекарственному обеспечению тех граждан, доход которых не превышает прожиточного минимума: для них будет разработана своя максимально допустимая доля затрат на лечебные препараты.

Порядок предоставления субсидии, согласно предложению, будет разрабатываться правительством. Предполагается, что средства могут быть предоставлены как по заявлению льготника, так и в качестве компенсации в случае совершенной покупки.

Поправки предлагается внести в закон «Об охране здоровья граждан в РФ», а финансирование расходов для их реализации обеспечить из федерального бюджета.

В кабинете министров уже раскритиковали закон за отсутствие в нем указания максимального размера доходов гражданина. Из-за этого компенсацию смогут получать в том числе достаточно обеспеченные граждане. Также в документе не прописаны механизмы контроля расходов средств и не учитывается, что у некоторых пациентов есть право на получение налогового вычета из стоимости препаратов.