Суд не выпустил по УДО осужденного за драки в Москве друга Кокорина и Мамаева

Клинцовский суд Брянской области отказал в условно-досрочном освобождении четвертому фигуранту дела о драках в Москве.

Как передает ТАСС, 1 октября суд рассмотрел и отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александра Протасовицкого, осужденного на три года и шесть месяцев колонии за драки в Москве в октябре 2018 года.

Отмечается, что данное решение может быть обжаловано в суде вышестоящей инстанции. При этом в случае, если оно не будет пересмотрено, Протасовицкий выйдет на свободу уже 13 ноября 2019 года.

Напомним, осужденные по тому же делу футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также брат последнего Кирилл Кокорин были освобождены по УДО в сентябре.