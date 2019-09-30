Взятки за место в очереди на лечение обошлись онкологу в 3,5 года условно

В Чите суд приговорил заведующего отделением Забайкальского краевого онкологического диспансера к 3,5 годам условно за взяточничество и злоупотребление полномочиями. Также врач должен будет выплатить 350 тысяч рублей штрафа, сообщает «Медвестник».

Следствие установило, что деньги в сумме от 10 до 45 тысяч рублей онколог брал за то, чтобы пациент мог приступить к лечению вне очереди. Как потом выяснилось, никакой очереди в действительности не было – пациенты просто доплачивали за свое лечение в рамках ОМС.

Правоохранители зафиксировали ряд правонарушений в период с 2012 по 2015 год.

Также по решению суда бывшему завотделением на полтора года запрещено занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями, в государственных и муниципальных учреждениях.