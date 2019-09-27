В Москве на фоне Дома правительства провели акцию против климатического кризиса

Московские экоактивисты от Greenpeace провели акцию на стадионе «Красная Пресня», сообщает RTVi. Молодые люди выложили надпись «ACT NOW» («Действуйте сейчас» в переводе с английского) на фоне Белого дома, а также развернули баннер с хештегом #КлиматическийКризис.

«23 сентября Россия объявила о принятии Парижского соглашения по климату. Однако предотвратить глобальную климатическую катастрофу удастся лишь в том случае, если наша страна станет предпринимать серьёзные меры по снижению выбросов парниковых газов, а не только декларировать правильные намерения», — говорится в сообщении на российском сайте Greenpeace.

Акция в поддержку борьбы с климатическими изменениями должна была пройти 27 сентября в 20 регионах России. В том числе был запланирован пикет в городе Мурманске. Там, по сообщению «Новой газеты», к организаторке акции экоактивистке Марие Богдановой за день до мероприятия пришли сотрудники ФСБ и начали разъяснять, какая на ней лежит ответственность в связи с проведением массового мероприятия.

Активистке пришлось отменить акцию. Почти в то же время, когда она собиралась выйти с пикетом, в Театре кукол должен был начаться спектакль. Сотрудники ФСБ потребовали заявить об отмене акции официально.