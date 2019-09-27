Реплика Малахова на телешоу довела до разбирательств в МИДе Киргизии

Ведущей телеканала «Россия 1» Андрей Малахов допустил неаккуратное предположение в эфире своей программы, сообщают «РИА Новости».

В выпуске программы, посвященной гибели сына миллиардера Александра Маругова в автокатастрофе, ведущий предположил, что второй участник аварии, 24-летний гражданин Киргизии Исламбек Акбаров, мог специально допустить столкновение ради денег, поскольку в республике низкие зарплаты.

Высказывание Малахова вызвало широкий резонанс в социальных сетях в национальном сегменте Интернета. Возмущение дошло до высших чиновников: в МИД Киргизии вызвали российского советника-посланника и доложили ему о беспокойстве по поводу таких заявлений на российском ТВ. Посол Киргизии в РФ Аликбек Джекшенкулов тоже высказался с критикой в адрес Малахова и заявил, что со стороны руководства телеканала должны быть приняты меры.

Посольство России в Киргизии также высказалось в своем аккаунте в Facebook: «Малахов — не наш герой. В связи с высказываниями телеведущего Малахова можно сказать одно: легко обидеть человека, но трудно с этим жить. Еще хуже, если оскорбляешь целый народ».

«Я никогда не мог себе представить, что личное мнение ведущего может вызвать столько негодования у жителей демократической Киргизии, но за пару суток я получил более 20 000 откликов на программу», — заявил Андрей Малахов в комментарии журналу StarHit, главным редактором которого является. Телеведущий отметил, что над программой «Прямой эфир» трудятся представители более десяти национальностей, а сам он лично знаком с киргизами и ни в коем случае не хотел никого обидеть.

«Я сожалею, что мои слова были неправильно поняты некоторыми киргизами. Я за мир и добрососедские отношения, а еще за справедливость и свободу слова», — заключает свое обращение телеведущий.