Никас Сафронов раскритиковал новую авангардную школу в Москве

Совсем скоро в Москве приступят к строительству кардинально новой современной школы в авангардном стиле. В Москомархитектуре уже согласовали проект этого учебного заведения, рассчитанного на 1900 мест. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, здание школы оформят в присущих авангарду контрастных черно-белых тонах, фасады облицуют матовым светло-серым керамическим кирпичом «Малевич» и темно-серым клинкерным кирпичом «Модильяни», а по центру будут располагаться витражи с архитектурным стеклом.

Проектное решение. Фото: официальный сайт Мэра Москвы

Несмотря на то, что некоторые архитекторы с большим воодушевлением отзываются об этом комплексе, состоящим из трех зданий, самого известного художника страны Никаса Сафронова проект новой школы не вдохновил:

— Я думаю, что такой проект, сделанный в стиле авангарда 20-х годов, сегодня не столь актуален, — говорит Никас. — Мне бы хотелось, чтобы школы были более открытыми, с пространными и светлыми классами. Чтобы детям хотелось туда приходить. Нам часто ставят в пример Европу — мол, надо у нее перенимать самое лучшее. Но в Европе всегда прислушиваются к мнению тех людей, для кого создаются те или иные объекты. Например, в Германии, Франции, когда строят новый парк, смотрят, какими путями ходят люди, и потом только асфальтируют дорожки — прокладывают их именно по этим тропам. Мне кажется, это очень правильно. Нужно думать об удобстве людей.

Я уверен, что данный дизайн школы делали архитекторы с большим опытом и глубоко мною уважаемые, — подчеркивает Сафронов. — Но там не хватает палитры красок и цветов — дети должны находиться в более сказочном мире. Будет ли им комфортно детям в школе грубого и скучного, я бы даже сказал, чересчур казенного, авангардного стиля? Все-таки это то место, где школьники каждый день проводят по несколько часов — оно должно быть более радостным.

Я считаю, что нужно устраивать конкурсы. Строя новые здания школ, детских садов и других учреждений, необходимо советоваться не только с архитекторами, но еще и с художниками, с дизайнерами и, конечно же, детьми. Я бы оставлял несколько проектов на всеобщее обозрение, из которых люди могли бы выбрать самый лучший. Мне кажется, это правильно, — заключил художник.