Потерпевшая при взрыве в Керчи студентка вернулась в Москву для реабилитации

Студентка Керченского политехнического колледжа Наталия Калиниченко вернулась со своим отцом в Москву для прохождения реабилитации после событий в октябре 2018 года, сообщает RT.

Напомним, тогда студент Владислав Росляков устроил в крымском колледже взрыв и стрельбу. В результате 21 человек погиб и еще 67 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди последних была и Наталия Калиниченко, которая вместе с другими пострадавшими была доставлена в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. В результате взрыва она получила контузию, множественные переломы и лишилась стопы.

За первые восемь месяцев Наталия перенесла 20 операций и заново училась ходить. Единоразовая государственная выплата объемом в 900 тысяч рублей уже истрачена, а сейчас государство помогает ей жильем в Москве на период реабилитации, лечением и трансфером до аэропорта.

Отмечается, что содержанием и уходом за девушкой занимается ее отец Юрий Калиниченко. Матери у Наталии нет. Сам Юрий работает ремонтником, но после произошедшего ему пришлось оставить крупные рабочие проекты. Основным доходом семьи сегодня остается пенсия Наталии по инвалидности — 14 тысяч рублей.