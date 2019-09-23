Синоптики пообещали позднее бабье лето и 15-градусное тело в Москве к выходным

Специалисты Гидрометцентра и погодного центра «Фобос» рассказали, что до конца недели москвичи смогут отдохнуть от дождей.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в понедельник, 23 сентября, в Москве и области прогнозируют прохладную погоду с переменной облачностью, температурой до 10 градусов тепла и отсутствием существенных осадков.

Как агентству городских новостей «Москва» рассказали в метеоцентре «Фобос», приблизительно те же погодные параметры сохранятся в столичном регионе в течение всей недели.

«Осадков в Москве не прогнозируется, даже наоборот. Можно сказать, что вторая половина недели, четверг, пятница, суббота, это будет подобие позднего бабьего лета», — заявил собеседник портала, отметив, что с четверга температура воздуха в столице начнет повышаться и достигнет к субботе +15 градусов.

В Гидрометцентре с основными положениями такого прогноза согласились, однако отметили, что даже при небольшом росте температурных показателей и отсутствии дождей значения средней суточной температуры на 4-5 градусов будут ниже климатической нормы.