Отсутствие дождей, +10 градусов и порывистый ветер ждут москвичей 23 сентября

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в понедельник, 23 сентября.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион будет находиться на периферии антициклона, что обусловит облачную с прояснениями погоду и отсутствие существенных осадков.

Температура воздуха в Москве днем 23 сентября останется на 3-4 градуса ниже нормы и составит 8..10, по области — 5..10 градусов тепла. Ветер подует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.

Атмосферное давление в середине дня подрастет до 748 мм ртутного столба и окажется немного выше нормального, что станет основным неблагоприятным фактором, влияющим на самочувствие метеозависимых людей.