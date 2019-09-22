Троих российских моряков вызволили из плена нигерийских пиратов

Посольство России в Камеруне на своей странице в Facebook сообщило об освобождении троих российских моряков из пиратского плена, передает РБК. По сообщению ведомства, здоровью и безопасности российских граждан ничего не угрожает.

Грузовое судно было захвачено 15 августа у берегов Камеруна нигерийскими пиратами. Сейчас моряки доставлены в Германию и на грядущей недели отправятся в Россию.

Всего пираты удерживали восемь человек. Среди них были капитан из Санкт-Петербурга, его старший помощник из Владивостока и старший механик из Мурманска.