На создание домов престарелых нового типа обещают выделить 41,7 млрд рублей

В Госдуме представлены работы победителей архитектурного конкурса на лучший концептуальный проект дома престарелых.

Презентации успешных работ состоялись на открытии выставки «Конкурсные концепт-проекты домов для проживания пожилых людей», которая проходит в здании российского парламента с 16 по 20 сентября. Ранее Sobesednik.ru писал о деталях этого конкурса, организованного Минтрудом совместно с Минстроем.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, конкурс планировалось провести ещё в 2015 году, однако желающих участвовать в нем тогда было очень мало.

Голикова сообщила, что на реализацию проекта по созданию домов престарелых нового типа до 2024 года планируется выделить 41,7 млрд рублей. «По тем данным, которые нам предоставили регионы, количество наших пожилых людей, которые нуждаются в подобного рода устройстве, составляет, с одной стороны, не такую большую цифру – 1330 человек. С другой стороны, эта цифра предопределяется тем, какую инфраструктуру мы для этих людей создаём. Поэтому сейчас на предстоящий период нацпроекта предусмотрено в федеральном бюджете 41,7 млрд рублей, которые будут направляться на эти цели», – рассказала вице-премьер.

Конкурс проведен в рамках федерального проекта «Старшее поколение», входящего в национальный проект «Демография». Куратором нацпроекта выступает Татьяна Голикова, руководителем – министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Об этом сообщает «Парламентская газета».