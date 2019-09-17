Петр Бирюков возложил ответственность за перекладку тротуаров на подрядчиков

Плитку в Москве постоянно меняют по вине недобросовестных подрядчиков, которым поручают работы по благоустройству города.

Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает «РИА Новости». Он пояснил, что проекты по благоустройству зачастую достаются недобросовестным подрядчикам, от чьих услуг приходится отказываться. «Есть нерадивые компании, с которыми мы расстаемся, и за их счет идет перекладка. Обязываем бракоделов перекладывать асфальт, если они его положили с браком», – рассказал Бирюков.

Отвечая на вопрос о том, зачем в столице постоянно расширяют тротуары, чиновник отметил, что в результате работ по благоустройству пешеходный поток в столице вырос на 26%, а автомобильный – на 33%. По его словам, это позволяет в полной мере насладиться красотой московских улиц.

В июле Sobesednik.ru писал о том, что столичные власти собираются закупить около 940 километров гранитного бордюра на общую сумму почти в три миллиарда рублей.