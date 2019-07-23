Москва закупит бордюрной плитки на сумму в три миллиарда рублей

Московские власти закупят около 940 километров гранитного бордюра на общую сумму почти в три миллиарда рублей.

О тендерах, размещенных входящим в структуру городского хозяйства ГБУ «Автомобильные дороги», стало известно газете «Коммерсантъ».

В информации о закупках указана начальная цена 2,5 тысячи рублей за погонный метр, сообщает издание. При этом, по мнению отдельных производителей, одна из самых дорогих разновидностей серого гранита, упомянутого в материалах тендера, стоит с учетом доставки до Москвы 2,1–2,2 тысячи рублей за погонный метр.

В столичном комплексе городского хозяйства на вопрос, зачем Москве столько бордюрного камня, отвечать отказались.

Отмечается, что в 2019 году Москва уже выделила на закупку каменных бордюров 2,3 млрд рублей. За пять лет столичные власти потратили на бордюры свыше 12,9 млрд рублей. Эта сумма сопоставима с бюджетом крупного российского города, отмечает «Радио Свобода». Так, бюджет Самары на 2019 год составляет 14,9 млрд рублей, Кирова – 11,9 млрд рублей, Новгорода – 5,2 млрд рублей.