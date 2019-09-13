Компания, чей сервис хотел заблокировать РКН, заявила о готовности сотрудничать

Основатель и исполнительный директор Heinlein Support GmbH Пэр Хайнлайн заявил о готовности взаимодействовать с Роскомнадзором, обещавшим подготовить обращение в суд, чтобы заблокировать принадлежащий компании почтовый сервис mailbox.org.

Господин Хайнлайн уверил «Интерфакс», что никаких запросов от Роскомнадзора компания не получала и узнала о требованиях ведомства только сегодня.

В официальном релизе компании говорилось, что её представители готовы предоставить любую информацию и ответить на любые запросы, если они будут допустимы с точки зрения немецкого и европейского права. «Однако mailbox.org ни в коем случае не будет незаконно раскрывать данные своих пользователей местным или иностранным властям. Каждый запрос на информацию будет индивидуально проверяться на приемлемость юристами, специализирующимися в этой области», – цитирует издание главу компании.

Также Хайнлайн отметил, что, если бы компании стало известно о рассылках с фейковыми угрозами взрыва, она бы приняла соответствующие меры и после тщательной проверки заблокировала бы нарушителя.

«Тем не менее в случае, если бесплатный провайдер заблокирован из-за единичных нарушений и все его пользователи попадают под подозрение, можно говорить о чрезмерных и произвольных мерах», – подчеркнул Хайнлайн.

Ранее Роскомнадзор сообщал о возможной блокировке двух онлайн-сервисов за непредоставление ими запрашиваемых данных, как это произошло в случае с Telegram.