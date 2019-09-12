Около тысячи силовиков проводят обыски у сторонников Навального по всей России

Глава федерального штаба Навального Леонид Волков сообщил, что по всей стране проходят обыски по делу об отмывании денег.

Как передает «Медиазона» со ссылкой на Волкова и других сотрудников штабов оппозиционера, всего обыски проходят в 41 городе страны. В них задействованы порядка тысячи силовиков.

На своей странице в Twitter Волков приводит полный список городов, где проходят следственные действия. Среди них перечисляются Чебоксары, Екатеринбург, Нижний Новгород, Липецк, Казань, Хабаровск, Иркутск, Кемерово, Пенза, Оренбург, Курган, Саратов, Балаково, Новосибирск, Санкт-Петербург, Красноярск, Челябинск, Белгород, Томск, Краснодар, Иваново и другие города.

Волков также сообщил, что в общей сложности обыски проводятся дома у 70 штатных сотрудников региональных штабов. Силовики также пришли домой и к волонтерам Навального, но точного их списка пока нет.

«Везде главная цель — изъятие всей техники по-максимуму. После обысков увозят на допросы в СК. По каждому адресу приходит следственная группа с подкреплением сотрудников полиции и Росгвардии, суммарно в утренней операции задействованы многие сотни силовиков», — сообщает глава федерального штаба оппозиционера.

Отмечается, что следственные действия проходят в рамках возбужденного в отношении ФБК дела об отмыввании денег.

Напомним, в последний раз обыски в рамках данного дела проводились в штабах Алексея Навального в Перми, Самаре, Саранске, Уфе и Челябинске в минувший вторник, 10 сентября.