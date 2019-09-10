Штабы Навального в пяти городах РФ обыскивают по делу об отмывании денег

В штабах оппозиционного политика Алексея Навального в Перми, Самаре, Саранске, Уфе и Челябинске идут обыски.

Об этом в Twitter сообщил глава федерального штаба оппозиционера Леонид Волков. По его словам, следственные действия проводятся в рамках уголовного дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК).

Волков подтвердил, что в настоящее время обыски проходят у координатора уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой, главы самарского штаба Егора Алашеева, координатора пермского штаба Сергея Ухова, а также сотрудника этого штаба Юрия Боброва.

Кроме того, руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале сообщил, что силовики обыскивают также штабы Навального в Саранске и Челябинске.

Уголовное дело об отмывании денег Следственный комитет России возбудил 3 августа. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники ФБК получили от третьих лиц «крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем». Обыски в связи с данным делом прошли в офисах ФБК и штабах Алексея Навального в Москве и Санкт-Петербурге 8 августа, а также 5 и 7 сентября.