Настоятель храма назвал родителей сектантами после их жалобы на молебен в школе

В городе Волжский Волгоградской области в школе №22 из-за жалоб родителей отменили ежегодный молебен, сообщает РИА Новости.

Богослужение должно было состояться в школе в прошлую пятницу. Как сообщила агентству директор школы Ольга Новожилова, это «ежегодная традиция» в начале учебного года проводить молебен. Отменили его после жалоб, поступивших от двух родителей.

Она подчеркнула, что богослужение проводилось не в учебное время и только для желающих. По согласованию с родителями в школе идут уроки по изучению православной культуры.

Молебен проводил настоятель одного из храмов в Волжском Александр Копейкин.

«Общество у нас разношерстное, есть всякие сектанты, которые не хотят, чтобы церковь приходила к детям», — цитирует священника Znak.com со ссылкой на Telegram-канал «Подъем».

Как пишет издание, по словам священника, молебен все-таки состоится, но позже и в нем примут участие только желающие.