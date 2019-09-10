В парке "Дубки" по просьбам жителей построят колоннаду и ротонду у пруда

В парке «Дубки» на севере столицы по просьбам горожан заменят колоннаду и ротонду возле пруда. Работы по благоустройству этой территории уже ведутся, специалисты уже переустроили один из примечательных объектов «Дубков» - каменистый сад, в котором заменили валуны и высадили многолетние растения.

Ротонду и колоннаду построили в разные годы и в разных стилистических решениях практически друг напротив друга - на западном и восточном берегу пруда, соединив небольшим мостиком. Со временем конструкции пришли в негодность, и москвичи, полюбившие гулять у водоема, попросили не реставрировать, а заменить эти видовые объекты на новые.

«На данный момент специалисты полностью демонтировали старые конструкции. Сейчас уже подготовлен фундамент для устройства новой колоннады и основание для ротонды, - рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы. - Собираться объекты будут по одной технологии. Сначала соберут металлический каркас под устройство самих удерживающих колонн. Затем на него защелкнут полукруглые декоративные архитектурные элементы, которые придадут каждой колонне очертание круга».

В финишной отделке колонн используют белый архитектурный бетон. Это придаст колоннам необходимую эстетическую и художественную фактуру, характерную для таких сооружений. Высота готовой колоннады составит более четырех метров. Изначальный замысел и эстетику этого места сохранят, но внешний вид колоннады станет другим.

Жители города сами подсказали строителям новое архитектурное решение – теперь колоннаду сконструируют из шести колонн, взамен пяти, из которых она состояла раньше. На эти колонны уложат антаблемент – верхнюю горизонтальную часть сооружения. Перед колоннадой появится площадка для танцев, вымощенная аккуратной плиткой площадью порядка 300 кв. м. Кроме того, переустроили парковый рокарий – небольшой каменистый сад, украшающий ландшафт парка. Там поменяли валуны и посадили многолетние растения.

«Высота ротонды составит также более четырех метров. Колонны между собой будет соединять монолитный пояс в виде кольца, поверх которого установят новый купол, который покроют мягкой черепицей», - отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее, также по просьбам жителей, в парке «Дубки» приступили к устройству новой коробки для игры в хоккей, которая теперь будет располагаться в северной части парка. Новая ледовая арена площадью около 1400 кв. м будет соответствовать всем требованиям Континентальной хоккейной лиги. При желании здесь можно будет проводить как районные турниры по хоккею, так и городские. Помимо этого, летом здесь можно будет поиграть в мини-футбол.

Все работы по благоустройству «Дубков» в Комплексе городского хозяйства Москвы планируют закончить до конца года.