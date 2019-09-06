В новосибирском метро установили памятную доску о Ким Чен Ире

В метрополитене Новосибирска на станции «Площадь Ленина» была установлена памятная доска о визите бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира в город, сообщает «Русская служба Би-Би-Си». Именно эту станцию политик посетил в августе 2001 года.

На церемонии открытия присутствовала северокорейская делегация в числе 20-30 человек, журналисты, сотрудники мэрии и сам мэр города коммунист Анатолий Локоть.

Инициатором установки памятной доски стал руководитель фонда культурных и образовательных программ «Открытое море» Михаил Симонян. Он заявил в интервью «Тайга.инфо», что установка памятника представляет собой чисто культурное мероприятие, «без каких-либо скрытых течений».

«Мы не будем уходить в политику. Мы должны уважать выбор северокорейского народа. Для них это действительно герой. Для нас это уважаемый лидер нации. Я не думаю, что диктатор — это правильное слово, это лидер нации», — говорит Симонян.

Отмечается, что строительство метрополитена было одним предвыборных обещаний коммуниста Анатолия Локотя перед голосванием 2014 года, но за это время не было возведено ни одной станции.

9 мая новосибирские коммунисты установили в городе рядом с обкомом КПРФ памятник Иосифу Сталину.