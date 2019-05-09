Новосибирские коммунисты и глава города побывали на открытии памятника Иосифу Сталину в областном центре.

Как сообщает РИА «Новости», бюст с надписью «генералиссимус Советского Союза Сталин» установлен на улице Большевистская в Новосибирске. На открытии присутствовал глава города Анатолий Локоть.

«С именем Сталина шли в атаку. "За родину, за Сталина!" — это не литературный штамп, а жизнь, история, которую надо знать и помнить. Победители, вернувшиеся с фронта, восстанавливали экономику страны под руководством компартии и ее лидера Сталина», — заявил градоначальник.

Также Локоть сказал, что решение поставить памятник Сталину принадлежит «требующим справедливости» жителям города, а не властям.