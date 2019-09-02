В Петербурге прошли школьные линейки с автоматами и выступлениями ОМОНа

Сразу в нескольких школах Санкт-Петербурга 2 сентября прошли необычные милитаризованные представления в честь празднования Дня знаний: одни дети маршировали в военной форме с автоматами, а к другим прислали ОМОН.

Как сообщает Znak.com со ссылкой на группу школы в социальной сети «ВКонтакте», в 285-й школе в Петербурге учебный год встретили маршем школьников с автоматами в руках.

По данным журналистов, в школе нет ни кадетских классов, ни специальных кружков по военному воспитанию. Администрация школы от комментариев отказалась.

Тем временем в петербургской гимназии №540 на праздник в честь нового учебного пригласили представителей ОМОНа. Ученики школы рассказали TJ, что в качестве представления сотрудники правоохранительных органов устроили показательные задержания: «Стояла машина, а около неё человек. Позже к ней подъехало ещё две, одна полицейская, одна ОМОН. Из второй выбежали люди, скрутили мужика, погрузили в машину, потом все развернулись и уехали».

После этого служебные машины демонстративно проехали перед школьниками.

Сотрудники гимназии №540 также от комментариев отказались, пообещав прислать пресс-релиз.