Минприроды планирует повысить рыбопродуктивность Волги для оздоровления реки

Глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин предложил расширить федеральный проект по экологическому оздоровлению реки Волги, сообщает РАПСИ.

На совещании по развитию водохозяйственного комплекса в бассейне водоема Кобылкин сообщил, что основным волнующим граждан вопросом является тема рыбопродуктивности реки. Сейчас Росрыболовство занимается проектом по восполнению в ней рыбной популяции.

Также речь шла о формировании защитных участков леса вдоль берегов Волги, которые позволят уменьшить поступление загрязняющих веществ с поверхностных стоков в водоем. По предварительной программе расширение пройдет на площади порядка 3 тысяч гектаров. Реализация этих мер обойдется в 2 миллиарда рублей.

По словам министра экологии, о готовности приступить к работе по проекту в следующем году уже заявили специалисты из Татарстана. Сейчас к дискусcии по формированию федерального проекта приглашаются остальные поволжские регионы.