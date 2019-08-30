Суд вернул следствию дело о хищениях при строительстве в резиденции Путина

В Третьем окружном военном суде прошло предварительное слушание по уголовному делу о хищениях при строительстве и реконструкции резиденции Владимира Путина. Дело было возвращено обратно в Генпрокуратуру для устранения нарушений, сообщает «Коммерсантъ».

Судья указал на то, что прокуратура не перечислила признаков ОПС, согласно которым фигуранты дела могли быть признаны таковыми.

Защита настаивала на том, что в деле нарушено множество пунктов Уголовно-процессуального кодекса, дело изобилует общими фразами, а выводы не подкреплены экспертизами. Вместе с этим адвокаты предоставили документы, которые говорят о том, что ФСО не считает себя потерпевшей стороной.

Главная военная прокуратура не согласилась с решением суда о возвращении дела следствию и взялась оспорить его. Апелляция будет рассмотрена в середине сентября.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве и реконструкции в Ново-Огареве СК РФ возбудил в марте 2017 года. Ущерб от незаконного обналичивания, по мнению следствия, составил 1,3 миллиарда рублей. Среди обвиняемых девять человек, четверо из которых пошли на сделку со следствием.