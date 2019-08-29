В Татарстане отвергли предложение отмечать окончание монголо-татарского ига

В Татарстане выступают против празднования Дня окончания стояния на Угре, которое положило конец монголо-татарскому игу.

Вслед за президентом Татарстана Рустамом Миннихановым соответствующий законопроект отклонил Госсовет республики, сообщает «Интерфакс». Отмечается, что депутаты практически единогласно выступили против инициативы – воздержался лишь один человек.

Парламентарии сочли, что праздник будет способствовать разъединению народов, а председатель комитета по образованию и культуре Разиль Валеев усмотрел в законопроекте «экстремистское направление».

Учредить праздник предложила администрация Калужской области, на нынешней территории которой происходило стояние на Угре в 1480 году. Законопроект о новой памятной дате внес депутат от Калужской области Геннадий Скляр. В пояснительной записке он назвал Великое стояние «значительным и памятным событием в отечественной истории», в результате которого «произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве».

Инициативу поддержали Российская академия наук, Минобороны, Минкультуры и российское правительство.

Заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что отмечаться в России должны «исключительно такие даты и события, которые, без сомнения, являются общеобъединяющими для всего многонационального народа». Она предложила сделать памятной датой поход Александра Суворова в Швейцарию и переход через Альпы, которому в сентябре исполнится 220 лет.