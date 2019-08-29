Мать затравленного школьника обвиняют в экстремизме за пост в соцсетях

В Омске полиция проводит проверку в отношении местной жительницы Натальи Граф, которая ранее жаловалась в соцсетях на травлю сына со стороны учителей и директора гимназии.

Как пишет Znak.com, женщина получила повестку с требованием явиться в Центр по противодействию экстремизму.

В анонимной жалобе, поступившей в правоохранительные органы, говорится о посте в Facebook от 3 декабря 2018 года, в котором Граф рассказывала о конфликте в гимназии № 62, где учился ее сын. В нем она написала, что из-за плохого самочувствия мальчик отказался убирать снег на территории школы. За это его якобы начали травить учителя и директор учебного заведения. Ребенка, по словам матери, довели до больницы. В итоге ему пришлось перейти в другую школу.

Детский омбудсмен рекомендовал привлечь руководство гимназии к ответственности, а прокуратура внесла директору школы представление за привлечение обучающихся к мероприятиям, не предусмотренным учебным планом.

По мнению заявителей, ряд фраз в записи Граф в соцсетях указывают на «экстремистские наклонности» автора поста, а другими публикациями женщина «распространяет ложную информацию о педагогах и гимназии № 62», тем самым разжигая ненависть к «определенной социальной группе» в своих личных целях.

Сама Наталья Граф подчеркнула, что прокуратуре потребовалось почти три месяца, чтобы заставить чиновников разобраться в случившемся, в то время как «проверка по бредовой жалобе анонимщиков идет полным ходом».