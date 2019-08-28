Полиция извинилась перед нижегородцем, которого силовики пытали в 2004 году

Начальник управления угрозыска Нижегородской области Дмитрий Мирясов направил официальные извинения в адрес Александра Новоселова, который в 2004 году подвергался пыткам со стороны сотрудников милиции, сообщает «Комитет против пыток».

Сотрудники МВД Евгений Воронин и Роман Маркеев вместе с бизнесменом Олегом Сорокиным в 2004 году вывезли Новоселова в лес, где его избивали его с целью самооговора и признания им в организации покушения на Сорокина.

Уголовное дело в отношении злоумышленников не возбуждали во всех российских судебных инстанциях на протяжении 13 лет. Всего было получено 11 отказов. В ноябре 2013 года Европейский суд вынес постановление по жалобе Новоселова, но дело не возбуждалось еще в течение трех лет. Уголовной процесс начался лишь в августе 2017 года, а в марте 2019 года все фигуранты получили сроки и отправились в колонии строгого режима.

Юрист «Комитета против пыток» Сергей Шунин сообщил, что в суд направлен иск в отношении регионального МВД с требованием о компенсации морального вреда Новоселову.

Ранее сообщалось что два воронежских полицейских могут приговорить к трем годам лишения свободы за пытки студентов.