Воронежских силовиков могут посадить на три года за пытки студентов

Двух оперативных сотрудников уголовного розыска в Воронеже могут приговорить к реальным срокам за пытки студентов с целью получения признательных показаний по делу о краже смартфона. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на «Зону права».

В мае прошлого года один из обвиняемых душил двух студентов с помощью пластикового пакета, обработанного нашатырным спиртом. Другой полицейский наступал на наручники, в которые были закованы руки молодых людей.

Студенты были выпущены из отдела полиции спустя шесть часов, после чего обратились в «Зону права», где за их дело взялся адвокат Сергей Локтев.

Прокурор требует назначить обвиняемым до 3 лет и 3 месяцев колонии общего режима.

Отмечается, что полицейские отстранены от работы, но не лишены денежного довольствия. Их доход уменьшился лишь в связи с сокращением премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей.