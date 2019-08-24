Россия опередила страны ЕС в росте цен на продукты в полтора раза

Россия снизила показатели роста цен по сравнению с прошлым годом, но вновь обогнала страны Евросоюза.

Об этом сообщает интернет-газета Znak со ссылкой на Росстат. Речь идет об изменениях, произошедших в первые семь месяцев с начала 2019 года.

Особый рост цен в России пришелся на категорию фруктов, которые подорожали на 11,5%. В Евросоюзе фрукты стали дороже лишь на 2,8%. В категории товаров первой необходимости отмечаются хлеб и крупы, которые подорожали на 5,1% в России и на 1,4% в Европе. Цены на овощи в России выросли на 4,9%, а в странах Евросоюза — на 2,9%.

В целом в РФ отмечается подорожание продуктов питания в размере 3%, а в Европе — 1,8%. Но в июле в России еда подешевела на 0,4%, а в Европе продолжила дорожать на 0,1%.

При этом в прошлом году Россия опережала Европу в темпах роста цен на еду в четыре раза.

В августе Росстат сообщал, что в прощедшем июле впервые с сентября 2017 года на российском рынке зафиксирована ситуация дефляции, когда цены снизились на 0,1%. В связи с этим экономисты рассчитывают на снижение годовой инфляции до 4%.