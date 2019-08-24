Франция откажется от грузоперевозок по Севморпути ради биоразнообразия

Крупнейший французский грузоперевозчик CMA CGM откажется от маршрутов по Северному морскому пути по экологическим мотивам.

Глава французской судоходной компании Родольф Сааде заявил, что по упомянутой морской территории не пройдет ни одна из пятисот лодок компании. Особенно на северо-восточной оси вдоль Сибири.

«Таким образом, CMA CGM делает твердый выбор в отношении защиты окружающей среды и глобального биоразнообразия, несмотря на основное конкурентное преимущество, которое этот маршрут будет представлять для судоходных компаний», — приводит слова Сааде газета Le Figaro.

При этом отмечается, что свои виды на данные территории продолжают иметь предприниматели из США, Китая и России. В частности, Владимир Путин установил целевой показатель по перевозке морских грузов в 80 миллионов тонн в год к 2025 году.

Ранее сообщалось, что Минприроды планирует увеличить ежегодный экосбор с российских производителей с 2,2 миллиардов до 136 миллиардов рублей.