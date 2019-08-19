Производители раскритиковали планы Минприроды по увеличению экосбора

Вице-премьер Алексей Гордеев реанимировал идею Минприроды о полной утилизации товаров и упаковки, сообщает «Коммерсантъ». Он поручил Минпромторгу, Минэкономразвитию и Минфину заняться вопросом расширенной ответственности производителя по утилизации товаров и упаковки или по оплате экосбора.

В планах правительства увеличить исполняемость экологических нормативов до 100%, а сумму ежегодного экосбора повысить с 2,2 миллиардов до 136 миллиардов рублей. Причем добиться поставленных результатов планируется уже в ближайшие годы.

Если масштабы планов останутся в изначальном виде, эксперты прогнозируют рост потребительских цен на 0,25-2%. Генеральный директор НАО «Евроэксперт» Екатерина Синогейкина предположила, что это может привести к скачку инфляции и возможно поэтому против инициативы выступят Минфин и Центробанк. Также Синогейкина предупреждает властей, что экосбор, равно как и необходимость организации вторичной переработки на производстве, могут вывести многие предприятия за грань окупаемости.

В Ассоциации производителей шин также заявили, что планка по стопроцентной утилизации пока недостижима для российских производств. В компании «РусПЭК» заявили, что бизнес и так постепенно повышает процент утилизации, а шоковые методы только усугубят ситуацию.