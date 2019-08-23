Росгвардия может получить право изымать земли для борьбы с терроризмом

Росгвардия может получить право на изъятие земель и зданий под свои служебно-боевые задачи, сообщает Znak.com. Соответствующие поправки в закон «О войсках Национальной гвардии РФ» внесены на общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу.

Власти обязаны будут предоставить объекты силовикам в течение десяти дней при штатной ситуации. В экстренных случаях запрос на доступ к объектам может оформляться устно и исполняться в течение суток.

Согласно тексту документа, получать в распоряжение определенные территории Росгвардия сможет с целью обеспечения общественной безопасности, для борьбы с экстремизмом и терроризмом, в случаях чрезвычайного или военного положения, для содействия пограничным органам ФСБ в охране государственной границы, для котроля оборота оружия и для обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

«Радио Свобода» уточняет, что ФСБ и ФСО уже получили право на изъятие земель под определенные цели два года назад.