Восемь детей умерли в России из-за нехватки незарегистрированных лекарств

За месяц восемь тяжелобольных детей умерли в России из-за отсутствия необходимых им незарегистрированных препаратов.

Об этом сообщила директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава, передает «Интерфакс».

«Наш список каждый день меняется, дети умирают, появляются новые пациенты. За этот месяц умерли восемь детей из нашего списка, которые ждали этих лекарств. Родители будут продолжать нелегально покупать эти препараты, до октября дети не перетерпят, эти препараты невозможно отменять», – рассказала Мониава. По ее словам, разовая закупка партии жизненно важных лекарств проблему не решит: необходимо обеспечить бесперебойные поставки и зарегистрировать эти препараты в России.

Секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой 21 августа сообщил, что за рубежом будет закуплено не менее 10 тысяч психотропных препаратов в формах, которые не производятся в России. Речь идет о диазепаме, фенобарбитале, мидазоламе, клобазаме (фризиуме). Предполагается, что больные смогут получить необходимые им лекарства в конце октября. В секретариате добавили, что для легализации ввоза таких лекарств подготовят законопроект. Препараты планируется ввозить по квоте, которую правительство будет устанавливать по числу нуждающихся.