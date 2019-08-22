50% россиян не знают правильный порядок цветов в российском флаге

Опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян (61%) испытывают гордость и восхищение от государственных символов.

Как сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенное ко Дню российского флага 22 августа исследование показало, что 83% жителей России испытывают положительные эмоции в связи с государственной символикой — флагом, гербом и гимном.

При этом 61% опрошенных заявили, что испытывают по отношению к ним восхищение и гордость, еще 22% — симпатию. 12% респондентов безразлично относятся к государственной символике, еще 3% чувствуют к ней раздражение и стыд, 1% — антипатию.

Лучше всего из госсимволов россияне знают цвета российского флага — 87%. Однако назвать их в правильном порядке смогли только 50% опрошенных.

При этом 53% россиян считают недопустимым незнание символики своей страны.

Напомним, ранее «Левада-центр» выяснил, что 79% жителей России не верят в свою способность повлиять на действия властей.