79% россиян не верят в свою способность влиять на решения властей

Социологи «Левада-центра» констатировали перелом в сознании россиян после пенсионной реформы в 2018 году.

Как передает РБК со ссылкой на исследование «Левада-центра», доля россиян, которые убеждены в своей неспособности повлиять на события в стране и регионе, составила, соответственно, 79 и 66%.

При этом почти каждый пятый россиянин (19%) убежден, что в его силах оказать влияние на принятие государственных решений. Того же мнения, но в масштабах региона и города придерживаются 31% граждан.

Согласно опросу, молодые и образованные люди чаще соглашаются с тем, что могут влиять на власти на уровне страны и региона. В группе 18–24 лет такое мнение выражали 31 и 44% соответственно против 16 и 25% среди респондентов старше 55 лет.

Социологи считают, что рост числа респондентов, уверенных в своем влиянии на политику властей, связан с переломом, произошедшим в общественном сознании после пенсионной реформы 2018 года.

По мнению сотрудника «Левада-центра» Карины Пипии, с учетом насыщенной повестки в 2019 году (протесты, катастрофы) опрошенные воспринимают действия властей как недостаточные.

«Декларируемый рост поддержки представлений о влиянии — во многом попытка заявить, что "мы есть" и "у нас есть мнение". Такая форма канализации раздражения и недовольства, которая отмечается в периоды нестабильности и кризисов», — заявила социолог.