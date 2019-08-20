В Тольятти по факту смерти журналиста возбуждено дело о доведении до суицида

В Тольятти возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» в связи со смертью журналиста Михаила Куракина, сообщает «ВолгаНьюс». 35-летний мужчина был найден мертвым 17 июля во дворе своего частного дома.

Портал «Idel.Реалии» предполагает, что смерть Куракина может быть связана с поддержкой депутата тольяттинской Думы от партии КПРФ, который является противником «мусорной реформы» в Самарской области. На имя депутата в Думу недавно пришло письмо с угрозами. Автор обращения предупреждает политика, что если он не прекратит «воевать с нашими людьми» и не заберет все заявления из судов, то будет «технично удавлен так же, как и дружок, который слишком активно помогал твоей команде».

Портал 63.ru сообщает, что Куракин был директором некоммерческого партнерства, которое занималось социально-политическим информационным порталом «Неслухи.рф». «ВолгаНьюс» сообщает, что журналист также был автором телеграм-канала «КомитетЪ», где публиковались разоблачительные материалы.

Сообщается, что за день до смерти Куракин написал на своей странице в Facebook: «Не знаю почему, но кажется у меня серьезные проблемы».

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)