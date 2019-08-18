Судебные приставы смогут сообщать гражданам о запрете на выезд из страны по СМС

Минюст внес на рассмотрение в Госдуму поправки к закону «Об исполнительном производстве», сообщает ТАСС. Предполагается, что они вступят в силу в 2020 году.

Нововведения расширят арсенал доступных способов оповещения россиян о тех или иных мерах принудительного исполнения. Например, граждане смогут получать оповещения о запрете на выезд из страны на свои мобильные телефоны по СМС. Также информацию можно будет получить на портале госуслуг. Для получения сообщений гражданину достаточно будет оформить расписку со своим согласием.

Организации и частные предприниматели смогут получать всю необходимую информацию от судебных приставов посредством сообщений на электронную почту.

ТАСС уточняет, что по данным на конце первого полугодия 2019 года временное ограничение на выезд из страны действует в отношении 3,6 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что в России сформировался класс «маргинальных заемщиков».