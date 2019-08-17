Ущерб от запуска ракеты в Крыму оценили в 45 млн рублей

Минобороны пытается взыскать более 45 млн рублей с двух военнослужащих, которые случайно запустили ракету Х-29ТД в Крыму.

Как пишет «Коммерсантъ», в Крымском гарнизонном военном суде 17 августа слушается иск, заявленный министерством.

Речь идет об инциденте, который произошел на аэродроме в городе Саки 1 октября 2017 года. Двое военнослужащих морской авиации Черноморского флота выполнили несанкционированный пуск ракеты Х-29ТД класса «воздух – поверхность» длиной более четырех метров и весом около 700 килограммов.

По версии следствия, военнослужащие не проверили исправность чековых механизмов Х-29ТД – не вскрыли крышку чековых устройств и не убедились в целостности пломбировки и контровки соответствующих механизмов. Несмотря на это, они приняли решение о проведении проверки ракеты. В результате был подан ток на пиропатроны и произошел запуск.

Боевая часть, содержащая 100 килограммов взрывчатого вещества, не сработала. Тем не менее после инцидента пришлось списывать две ракеты и спецаппаратуру для их проверки. Кроме того, был сильно поврежден ангар, в котором находилась Х-29ТД.

Судебная экспертиза оценила каждую ракету в 18,459 миллиона рублей, а поврежденное оборудование – в 9,5 миллиона рублей. Общий материальный ущерб составил 46,571 миллиона рублей.

Военное следствие обвинило военнослужащих в нарушении правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих (ч. 1 ст. 349 УК РФ). Оба добровольно возместили часть ущерба, внеся по три тысячи рублей, что стало смягчающим обстоятельством. Кроме того, один из них воспитывает четверых малолетних детей.

В итоге суд назначил виновным ограничения по военной службе и от 10 до 15% удержания из денежного довольствия.

Отмечается, что полный ущерб с военнослужащих взыскивается лишь в исключительных случаях.