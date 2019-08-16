Роскачество опубликовало инструкцию по распознаванию фальшивых отзывов о товарах

Эксперты Роскачества рассказали, как идентифицировать фальшивые отзывы при выборе товара или услуги в интернете.

Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте организации.

В первую очередь не следует доверять отзывам, пестрящим восторженными высказываниями, а также сообщениям, в которых слишком часто упоминается название компании, указывают эксперты.

Насторожить должна слишком подробная информация о продукте или услуге, недоступная обычному покупателю. Автором таких сообщений чаще всего является сотрудник самой компании. В равной степени подозрительной является слишком общая и поверхностная подача сведений.

Кроме того, рекомендуется обращать внимание на временной промежуток между отзывами. Если сообщения можно сгруппировать по датам, между которыми определенный перерыв, скорее всего они являются заказными.

Перед крупной покупкой специалисты советуют изучить как можно больше отзывов, выделяя прежде всего факты, а не оценочные либо эмоциональные суждения.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Роскачество рекомендовало заклеивать камеры и микрофоны компьютеров для защиты от хакеров.