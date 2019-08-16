Предложения Минприроды по борьбе с пожарами оценили в 30 млрд рублей ежегодно

Минприроды предложило передать на федеральный уровень право устанавливать и менять границы зон контроля лесных пожаров.

Как говорится на сайте ведомства, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин представил для согласования председателю правительства соответствующий документ. В нем рекомендуется запретить главам регионов самостоятельно менять границы зон контроля, где природные пожары можно не тушить, если расходы на это превышают ущерб.

Кроме того, предлагается лишить губернаторов права самостоятельно принимать решения о том, стоит ли тушить пожар или нет. Эти полномочия, по мнению Минприроды, следует передать федеральным властям. Сообщается, что «по результатам пересмотра зон контроля» планируется сокращение их площадей.

Также ведомство предложило создать лесную охрану в дополнение к лесному надзору, пополнить штат «Авиалесоохраны» тысячей сотрудников и закупить дополнительные 12 воздушных судов для тушения пожаров.

В Гринпис России между тем отметили, что министерство не включило в список лесов для исключения из зон контроля всех эксплуатационных лесов и что реализация предложенных Минприроды мер потребует до 30 млрд рублей ежегодно. «Без достаточного финансирования ничего из озвученного не даст реального эффекта», – подчеркивается в заявлении организации.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил обсудить вопрос о создании рабочей группы по лесным пожарам на внеочередном заседании Совета Госдумы 19 августа.